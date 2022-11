Divjakinja na kolesu okoli Slovenije

Ko je nekega dne v časopisu zagledala reklamo za rekreativni kolesarski maraton Franja, si je takoj sposodila opremo in kolo, čeprav je na kolesu nazadnje sedela kot majhna deklica. Velike Franje s 156 kilometri se je udeležila štirikrat, vsakič z allstarkami na nogah, saj so postale njen zaščitni znak in mnogokrat kamen spotike drugih kolesarjev, da se tako ne kolesari in si bo uničila noge. Nedavno pa je Tina dva dni po svojem 47. rojstnem dnevu še zadnjim dvomljivcem zaprla usta, ko se je v zgodovino rekreativnega kolesarstva zapisala kot prva in edina Slovenka, ki je 1029 kilometrov dolgo dirko Bikepacking okoli naše države uspela prevoziti le v 77 urah in to le z eno in pol uro spanca. Kdor jo pozna, ve, da ji nasmeh na obrazu nikoli ne zamre. Njen recept? "Športaj, veseli se življenja in vsakega dneva, ki ti je podarjen, predvsem pa pomagaj sočloveku!"