Še vedno veliko ljudi ne ve, da lahko del dohodnine darujejo določenim humanitarnim, zdravstvenim, športnim in drugim organizacijam. Zavezanci za dohodnino so za lani na ta način razdelili skoraj 11 milijonov evrov, lahko pa bi še dobrih 10 milijonov več. Največ so lani dobili Rdeči noski, visoko na seznamu prejemnikov je Katoliška cerkev, na prvem mestu med strankami pa SDS.