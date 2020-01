Dominik je pri štirih letih tekoče bral, pri 14 je športni novinar

V vrtcu je sameval, ni maral družbe, vedno je bral knjige in s seboj nosil koledarje. Pozneje v šoli je motil pouk, hodil po razredu, vse bolj je imel stiske, ker ga niso razumeli. Motili so ga glasni zvoki, sprememba urnika in podobno - takrat je imel glasne izpade, večkrat se je hotel tudi poškodovati, ponoči je imel nočne more.

Dominik je 14-letni avtist. Ima Aspergerjev sindrom, ki je visokofunkcionalni avtizem. To pomeni, da imajo ti otroci, kot tudi drugi otroci z avtizmom, težave pri vzpostavljanju odnosov z ostalimi, hkrati pa imajo izrazito usmerjene interese na določenih področjih.

Dominik ima izrazito zanimanje za rokomet. Že tri leta ima svoj športni portal. Od majhnega je po zvezkih pisal športne rezultate, pisal je članke. Zdaj dnevno objavlja članke, intervjuje, hodi na tekme. Kot pravi njegov brat, je včasih tudi sam presenečen, kako dobi kakšno informacijo.

Ker je izredno neposreden, na športnih dogodkih pristopi k vsakomur, zato dobi intervjuje najbolj znanih obrazov iz sveta rokometa. V treh letih je objavil 2800 člankov, je tudi tiskovni predstavnik rokometnega kluba Trimo Trebnje. A kot pravi, se v prihodnosti ne vidi kot novinar, rad bi postal športni menedžer.

Prav življenje v odrasli dobi je za osebe z avtizmom je najtežje. V okviru javnega zdravstva nimajo nikakršnih terapij, obravnav, možnost diagnoz. Vse terapije so samoplačniške. Osebe z avtizmom se težko prilagajajo vsakodnevni interakciji z različnimi ljudmi, novim situacijam in senzornim dražljajem, zato so težje zaposljivi, nekateri potrebujejo tudi pomoč staršev in prijateljev. Prav zato so starši ustanovili društvo ASPI, lani pa še Center ASPI v Domžalah, kjer jim skušajo zagotavljati prostovoljno osebno asistenco.