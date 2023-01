Dopoldne nasmejane vzgojiteljice, popoldne utrujene čistilke in šivilje

V javno predšolsko vzgojo imamo vključenih celo več kot 90 odstotkov predšolskih otrok, povpraševanje po poklicu vzgojitelja/-ice in pomočnika/-ice vzgojitelja oz. vzgojiteljice pa narašča. Hkrati postaja to tudi vse bolj poklic z visokim tveganjem. Ne le, ker delodajalci, starši in otroci ob hitrem razvoju znanj in tehnologij od vzgojiteljev pričakujejo več kot nekoč, ampak tudi zato, ker marsikdo zaradi prenizke plače dela še v prostem času. Mladi odhajajo, starejši ostajajo, z njimi pa tudi vse več poklicnih bolezni.

Z ekipo Preverjenega smo obiskali vrtec Jarše v Ljubljani in ugotovili, da zaposlene v enoti Mojca skupaj držita predvsem dober kolektiv in ljubezen do dela. "Njihovi otroci" so velikokrat prva družina, čeprav ima večina doma tudi svojo. Skozi številne zgodbe, tudi takšne, ko starši vzgojiteljem grozijo, jih zasledujejo, pa smo spoznali, da vzgojitelji niso le vzgojitelji, ampak včasih tudi "psihologi, socialni delavci in specialni pedagogi". Čeprav jih na žalost tako ne znajo videti prav tisti, ki bi jih morali. In tako se dogaja, da marsikatera, predvsem pomočnica vzgojiteljice, zato da preživi, v svojem prostem času šiva, čisti stanovanja, dela v gostinstvu ali popoldne in zvečer še v privatnem varstvu. V Preverjenem tudi o tem, zakaj so naši vrtci tako dobri in bi si jih želele tudi zahodnoevropske države, kjer morajo starši, ki delajo, poleg vrtca plačevati še dodatne varuške.