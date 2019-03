Državni milijoni tudi za avtobusne prevoznike, ki nezakonito odpuščajo

V Skupini Arriva po pripovedovanjih delavcev kršijo njihove pravice:"Preobremenjeni, ustrahovani, ljudje se bojijo, smo preslabo plačani, ponižujoče, še slabše kot sužnji. Delavka v tovarni dela sedem ur in pol za 800 evrov, mi pa tudi do 15 ur za 750, 800 evrov," obupano pripoveduje še eden od odpuščenih delavcev Arrive Alpetourja, tudi sindikalni zaupnik Nenad Dakić,ki trdi, da vzroka ne pozna. Dakić na sodišču sledi Mesarošu, ki ima v rokah pravnomočno sodbo, da so ga v Arrivi Primorska in Dolenjska odpustili nezakonito, ko so trdili, da je okrnil dobro ime podjetja in se okoristil z 90 centi premalo zaračunane vozovnice.