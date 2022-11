Slovenski duhovnik, ki se je znal zmeniti tudi s preprodajalci drog v New Yorku

"Jaz se držim tega, kar je Kristus rekel – pridite k meni vsi, ki ste obteženi in jaz vas bom poživil. In jaz si tega ne znam drugače predstavljati kot tako, da si odprt. Ljudje pridejo z različnih koncev, različne vere, različne težave, tukaj se lahko pogovarjamo kot ljudje."

Odkar je prevzel vodenje slovenske cerkve v New Yorku, pred davnimi tridesetimi leti, je bilo njegovo vodilo, da bo cerkev dom za vse in da bodo obiskovalci, poleg maše, proslavljanja praznikov in kulturnih ur, dobili tudi odmerek iskrivosti in humorja.

"Ko sem šel v samostan, je mama rekla, o Marija pomagaj, a potem boš ti fajmošter, bom pa jaz papež? No, ampak so me nekako umirili, čisto pa ne v kloštru. Prišlo nas je sedem mladih. Ampak samo jaz sem ostal, vsi drugi so šli. So me enkrat vprašali stari patri, ki so bili dol, zakaj sem jaz ostal. Sem rekel, da ker nisem vsega zares vzel, kar ste vi rekli."

Svoje delo sicer jemlje nadvse resno. Dotrajano cerkev so pod njegovim vodstvom in s pomočjo Drnovškove vlade leta 1997 prenovili v moderno, z umetninami ozaljšano poslopje. In postala je mnogo več kot verska ustanova. Kar je še posebej pomembno, ker je od osamosvojitve Slovenija v New Yorku vse manj prisotna.

Silvester Lango, ortoped, pripoveduje: "To je edini center v New Yorku, ki je še slovenski. Pred leti je bilo tu 27 slovenskih podjetij." Kot navdušen smučar in rekreativni košarkar je gostil ne le športnike, ampak tudi navijače. Ko barov v New Yorku leta 2017 ni zanimal evropski košarkarski finale, so si navijači grizli nohte v njegovi dnevni sobi. Med njimi glasbenik Jan Kus. "Takrat na koncu, ko so nas že skoraj ujeli Srbi, smo se vsi začeli sekirati, pa ne spet, pa ne moremo spet na koncu tako popustiti in smo se vsi nekako spontano obrnili proti njemu, on je bil pa čisto miren, pa smo rekli, zakaj si pa ti tako miren? Pa je rekel, brez skrbi fantje, jaz sem se že vse gor zmenil. In res smo zmagali. Še danes se hecamo, da je to zaradi njega."

Obisk cerkve je obvezna postojanka tudi za vse slovenske politike, ko prihajajo v New York. Septembra je predsednik Borut Pahor Krizologu pustil trajni spomin – državno odlikovanje za zasluge pri ohranjanju slovenstva in povezovanju Slovencev.

Za nocojšnjo oddajo Preverjeno ob 21:45 na POP TV je njegov portret naredila Tadeja Lampret.