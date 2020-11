Duševno zdravje med epidemijo: zaprte ambulante, ljudje pa v stiski

Ko se v stiski znajde odrasel človek, je težko, še težje pa je, če se v njej znajde otrok ali mladostnik. In kar je še huje, čakalne dobe so predolge, opozarja vodja enote za intenzivno otroško in adolescentno psihiatrijo Psihiatrične klinike Ljubljana Maja Drobnič Radobuljac, kamor pridejo tudi tisti otroci, ki morda ne bi, če na pomoč ne bi čakali predolgo. Na redni pedopsihiatrični pregled se namreč čaka tudi leto in pol, na kliničnega psihologa pa še enkrat toliko.

Nedavno so z ljubljanske urgence posredovali zgovoren podatek. In sicer gre za primerjavo časovnega obdobja med 20. oktobrom in 5. novembrom. Lani je v tem obdobju na urgenci zaradi poskusa samomora pristalo pet oseb, letos kar 13. Gre tako za odrasle kot mladoletne osebe. Eden od vzrokov za porast je lahko negotovo stanje v družbi in hkrati vedno večje zahteve do vseh, meni vodja Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Mateja Hudoklin, saj okolje tako od staršev kot tudi otrok zahteva včasih preveč. Trenutna negotovost zaradi korone pa stanje še poslabšuje.