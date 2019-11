Golaž na fasadi, mrtva ovca ... Eko resort zdaj tudi brez elektrike

In zdaj lastnik Eko resorta moti sosede še z glasnimi generatorji. V začetku oktobra so namreč v Eko resortu odklopili elektriko. Gre za petletno borbo lastnika Eko resorta z inšpektorji, ki ugotavljajo, ali je celotno naselje črna gradnja ali ne. Že večkrat je gradbeni inšpektor izdal odločbe o rušenju, a se je lastnik pritožil, delno so mu ugodili in vrnili v ponovno odločanje.

Bile so sporne tudi kamere nad kapelico – informacijski pooblaščenec je ugotovil, da ena izmed videokamer res snema sosedovo stanovanjsko hišo, zato so morali v Eko resortu spremeniti območje snemanja. Še vedno pa je sporno snemanje dovozne poti, kar je še vedno v inšpekcijskem postopku.

Aprila je našel lastnik Eko resorta mrtvo ovco. Obsodil naj bi soseda, da jo je pobil s kamni. Sosed je poklical policijo in zahteval obdukcijo – ugotovili so, da ni poginila zaradi udarcev.

A lastnik Eko resorta Matjaž Zorman se jezi na sosede, ker ga prijavljajo zaradi plastičnih slamic v kozarcih, zaradi kosilnice in podobno. Sosed pa očita lastniku, da mu je namerno pod okno postavil osla in nanj pripel zvonec. Po klicu na policijo je lastnik moral zvonec odstraniti. Ko je bila v resortu golažijada, je sosedu na fasado in v okno priletel kamen, nastalo je tudi nekaj madežev golaža. Spet je sledila prijava policiji.

Vlogo za gradbeno dovoljenje 24 objektov so na Upravni enoti Kamnik že pred leti zavrgli. Kje so postopki danes? 19 hišic, lesena kapelica in zunanji bazen – izdana je odločba za odstranitev objektov, sledila je pritožba, delno so ji ugodili, upravni spor še ni končan. Devet manjših lesenih objektov – odločba o nelegalni gradnji in odstranitvi objektov, sledila je pritožba, ki so ji ugodili, sledil je ponovni postopek, ki je še brez odločitve. Opazovalnica in kozolec – odločba o rušenju, lastnik je prosil za odlog rušenja, kar mu je inšpektor ugodil. Namreč – to lahko stori, ker na občini spreminjajo prostorski načrt.

Zato so tudi začasno ustavili vse inšpekcije postopke, dokler občina ne sprejme novega prostorskega načrta, lastnik Eko resorta je dal pobudo, da celotno zemljišče postane zazidljivo. V tem trenutku gre za kmetijsko zemljišče. Gradbeno dovoljenje ima samo za dva objekta. Gradbeni inšpektor je kljub temu ukrepal in odklopil elektriko, ker je upošteval svojo odločbo o črni gradnji. Ni pa upošteval svoje odločbe, da se inšpekcijski pregledi začasno ustavijo. Ali je ravnal prav, odločajo zdaj na ministrstvu za okolje in prostor. Do takrat pa ostajajo številni sosedski spori še naprej aktualni.

Kot nam je še sporočil lastnik Eko resorta, so, ker so ostali brez elektrike, vsi zaposleni že na zavodu za zaposlovanje.