Edi Pucer: Ko vidiš vse te zgodbe, te najbolj presune, kako izjemne ljudi imamo

V včerajšnji praznični oddaji Preverjeno, ko POP TV praznuje 25 let, je bila celotna ura posvečena številnim dogodkom, oddajam, zvezdam, ki so nastali na POP TV.

Edi Pucer, voditelj oddaje 24 ur, je na POP TV začel kot novinar. Na samem začetku, že v drugi oddaji 24 ur je imel prvi prispevek. Doživeto pripoveduje o tem, kako je pokrival najrazličnejše človeške tragedije in kako ga vedno znova presune, kako močni so ljudje. Številne pomembne dogodke je pokrival, spoznal številne ljudi iz sveta politike, zdaj je že leta voditelj 24 ur, kjer s svojimi izkušnjami zaokroža kredibilnost poročanja. In verjame v zgodbo POP TV, ker ves ta čas nismo zaspali, pokrivamo dogodke, se povezujemo, skušamo biti korak pred drugimi.