Eni v zakon odsmučajo, drugi se zapeljejo z motorjem, tretji pešačijo

Če je maj mesec ljubezni, je junij mesec porok. V tem času namreč svoje življenjske odločitve potrdi največ parov. Med korono smo se Slovenci sicer manj poročali in tudi manj ločevali, kažejo podatki Statističnega urada Slovenije, marsikateri par je tako svoje zaobljube prestavil za več mesecev, zato ni presenetljivo, da se slavja po sproščenih ukrepih zdaj odvijajo kot po tekočem traku.

V zadnjih 40 letih je število porok pri nas upadlo za polovico, zadnja leta se številke vrtijo okoli 6.500 poročenih na leto. Tradicionalnih likofov, šrang, mlajev in podobnih običajev je vse manj, v ospredje stopajo bolj intimne poroke. In ker je situacija koronavirusa pretresla tudi poročno industrijo, manj je bilo gostov, drugačne postavitve prostorov, upoštevati je bilo treba zdravstvena priporočila, so poroke pridobile tudi na novem stilu, t. i. mikro porokah. Te so pisane na kožo tistim, ki ne marajo porok z obilico svatov. Ekipa Preverjenega pa se je ta konec tedna raje pridružila temu trendu ravno nasprotni poroki. In sicer poroki, ki jo je zaznamoval tudi vonj po bencinu in zažganih gumah.

Ko diši po ljubezni in zažganih pnevmatikah Sobota, 5. junij, ena ura popoldne. Sonce neusmiljeno žge, vročina puhti iz asfalta, z njo pa se nad hrumenjem desetine razgretih jeklenih konjičkov kot nevidni duhovi dvigajo izpušni plini in v tonih ameriškega rocka odzvanjajo vzkliki veselega praznovanja. Takšna je bila slika Jurčkove ceste v Ljubljani, kamor sem se s snemalcem zapeljala, da posnamem malce drugačno poroko. Takšno, na katero se je skorajda prepovedano odpeljati z avtom, kjer večina svatov ne nosi kravat in ne dolgih slavnostnih oblek. Kjer prevladuje usnje, bratska povezanost in trdno tovarištvo. Pridružila sem se namreč Joachimu Schwarzu in Silvani Prošev, paru, ki se je odločil, da svoj usodni da izreče v družbi članov Harley Davidson Kluba Slovenije. "Dobil sem najlepšo in najboljšo žensko!" mi je v potrditev iskrene ljubezni, sedeč na motorju, zatrdil Joachim, vdovec nemških korenin, ki je pred letom in pol spoznal Silvano in jo po nekaj mesecih tudi hitro zaročil. "On je idealen moški, vsak petek mi prinese vrtnice, pospravlja za sabo, skrbi zame,"je tudi Silvana srečna razlagala o svoji življenjski izbiri, med usnjem in ozkimi hlačami ter krili, edina izstopajoča v nedolžni beli obleki. Je poroka iluzija? Kdaj si bosta snela "Die rosa Brille", sem se spraševala in hkrati upala, da mi je morebitne dvome zasejal le prazen stereotip."V odnosih moramo graditi na tem, da je vsak zase samostojen. Najslabše je, da se pričakuje od drugega, da bo delal tisto, kar moraš sam. Neko lastno suverenost mora ohraniti vsak, tako ženska kot moški. In ko sta kot dva mehurčka, vsak na svojem, bom rekla na svojem delu suverena, ne polna lukenj, ko prideta skupaj, sta lahko eno,"mi je na večna vprašanja glede formule za srečen zakon, delno odgovorila antropologinja in sociologinja dr. Lucija Mulej. Saj je logično, sem pomislila, najprej poskrbi, da boš ti srečen in tudi pripravljen, da lahko daješ, ne le, da pričakuješ, da ti dajejo drugi, šele potem se podaj v odnos.

icon-expand Ženin FOTO: POP TV

Mladoporočenca in zarečeni kruh In sem šla naprej. Do Jerneja in Anje, para iz Celja, ki skupaj živi že deset let in ki se ni nameraval nikoli poročiti, pa ju je v to"prisilila"prav korona. Takrat sta se zavedala, da morata odnosu dati še več teže, navsezadnje sta skupaj z namenom, da se skupaj tudi postarata, zakaj tega ne bi priznala še uradno in pred občestvom, sta mi opisovala svoj"zarečeni kruh". "Pa še žena in mož lahko zdaj končno naslavljava drug drugega," sta mi razkrila še enega od razlogov za poroko. Jernej Verbuč je namreč uspešen umetnik, ustvarja lesene skulpture z motorno žago, pred poslovnimi partnerji pa se ni več znašel, saj ni vedel, ali bi Anjo naslavljal s punco, partnerko, sopotnico. "Drugače je, če si poročen," pravita zdaj Anja T. Verbučin Jernej Verbuč. In ko sem ju poslušala, gledala nevidno, je bilo res čutiti tisto tiho zavezništvo. Še tako naprej Anja in Jernej! Je odpovedal band, ženin padel skupaj, ni rož? Ni problema! In kaj, če pri organizaciji ostanete kot riba na suhem? Ne veste, ne kam ne kod? Morda za organizacijo nimate časa, idej, energije? Preprost odgovor! Najamete si načrtovalca oziroma organizatorko porok! Pa Slovenci, ki smo znani po tem, da radi sami gradimo hiše, sami prepleskamo stanovanja, sami menjamo pnevmatike, sami vežemo elektriko, ker je ceneje, sploh povprašujemo po takšnih oblikah "pomoči"? Karin Čemažar, načrtovalka porok pravi, da ja. Vse več klicev dobiva celo za organizacije zarok. V prelepem krilu sem jo ujela stoječo na majavem stolu, s kleščami v rokah. Organizatorke porok so pač mojstrice za vse. Ker morajo poskrbeti, da vse teče kot po maslu, čeprav gre vse narobe, skrbijo za brezskrbnost neveste in ženina, pa naj bo z improvizacijo cvetličnih aranžmajev, ki jih je odpihnil veter, iskanjem novega glasbenika, ker je ta zbolel na dan poroke, miritvijo živčnega ženina ali usklajevanjem stroškovnikov. In ko smo že pri tem. Cena povprečne slovenske poroke? Brez meja. A kot pravi Karin, se lepo poroko s približno 80 svati da organizirati tudi že za 15 do 20 tisoč evrov. Karin telefon zvoni non-stop, lani je imela zaradi korone sicer manj klicev iz tujine, več pa tistih, ki spremljanja nenehno spreminjajočih se ukrepov niso več zmogli sami. "Poroko si v bistvu načrtoval čisto izven nekih klasičnih okvirjev, vse se je čakalo na last minute, cvetje se je kasneje naročalo, vse pravzaprav se je kasneje naročalo, dokler pogoji niso bili stabilni. To je bilo samo za jeklene živce,"razlaga Karin. V njeni agenciji so naredili raziskavo, ki je pokazala, da je kar 40 odstotkov parov moralo svojo poroko lani prestaviti, skoraj 17 se jih je prilagodilo ukrepom z manj gosti itd. Kaj pa denar? Okrog 65 odstotkov parov zaradi prestavljanja poroke ni izgubilo nič denarja, četrtina pa je izgubila okoli 1000 evrov. Odpadle so tudi zimske poroke, ki so zadnja leta pravi hit."Tudi recimo, če ti je smučanje blizu, se da tudi takšno poroko na nek način tematsko izpeljati, čisto realno,"mi je navdušeno o novih pristopih razlagala tudi Veronika Turenšek iz Logarske doline, ki se je specializirala za poroke sredi gorskih vršacev in je skupaj s stanovsko kolegico, znano načrtovalko porok Karmen Plahuta v Žički kartuziji organizirala navidezno poroko na temo Alice v čudežni deželi.

icon-expand Nevesta pred poroko FOTO: POP TV

Ko je 'zataknjena nevesta' vredna oskarja poročne fotografije Nedavno sta v Rimskih Termah sodelovali tudi z najboljšim poročnim fotografom na svetu - Samom Rovanom. Nekdanji fotoreporter je že pred šestimi leti postal najboljši lovec posebnih poročnih trenutkov, ko mu je oskarja poročne fotografije podelila ameriška organizacija poročnih fotoreporterjev. Lani ga je za najboljšega razglasila brazilska fotografska organizacija Inspiration Photographers. Ker je zvest samemu sebi in svojemu stilu. Njegove fotografije namreč ne idealizirajo in ne potvarjajo. Ali kot pravi Rovan:"Lepota resnice je, da v dani situaciji, kar koli že je in kjer koli že si, na najboljši način prikažeš resnico in realnost. " In ko sem se zazrla v njegove zamrznjene trenutke, v smejočo nevesto, ki se je zapletla v petke družic, v ženina, ki se trudi z nevestine zadnje plati izbrisati madež od, verjetno, čokolade, goloba, ki podira sceno in ob tem do ušes nasmejane svate, iskreno ljubezen in srečo v srcu mladoporočencev v Parizu in še in še, sem se ponovno zavedala, kaj življenje je in navsezadnje tudi odločitev za zakon in življenje v njem. Je kruta, a prekrasna realnost. Ker je življenje krasno, če ga takega vzamemo, se ne obremenjujemo, kaj vse nam je bilo odvzeto ali za kaj smo bili prikrajšani, ampak se raje veselimo, kaj vse imamo in se nikoli ne nehamo veseliti. Življenja namreč. In ko ljubiš življenje, ljubiš trenutke, ljubiš ljudi, ljubiš padce in vzpone in tako lahko ljubiš tudi tistega, za katerega si se odločil, da boš z njim do konca in še dlje. Silvana in Joachim sta si menda obljubila 1.700 let zvestobe in rasti. Pa naj jima bo!

icon-expand