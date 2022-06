Evropa skoraj razprodana in vse dražja

Če se še niste odločili kam na počitnice je bolje, da pohitite. Po dveh letih korona omejitev je zanimanje namreč tolikšno, da so nekatere najbolj priljubljene destinacije že sedaj skorajda povsem zasedene, cene pa se iz dneva v dan višajo. Med drugim tudi zaradi izjemne rasti cen goriva, zaradi česar so nekateri, ki so si že organizirali potovanje preko agencij, na dom dobili položnice za doplačilo že dogovorjenih paketov.

Celoten prispevek si lahko ogledate danes, v torek, 7. junija 2022 na POP TV in na Voyo.