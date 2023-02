Pozdrav ŠČ na vsakem koraku, pa nešteto šal, fotografij, posnetkov, ki so preplavili splet. Fenomen ŠČ je na Hrvaškem že presegel glasbene meje. Kdo je mama ŠČ, kdo psihopat, moron, kaj pomeni traktor; obstaja veliko tolmačenj, celo hrvaški intelektualci so hiteli z iskanjem globljega pomena besed. Mama bi lahko bila Rusija, traktor darilo Belorusije, mali psihopat, moron pa ruski predsednik Putin. "Neki mali psihopat ni zadovoljen s tem, da ima traktor. Ne želi orati zemlje, ampak bi imel raje tank, da bi šel v vojno. To je bilo moje prvo dojemanje pesmi," pravi glasbeni kritik hrvaškega Jutarnjega lista, s katerim smo se pogovarjali v Zagrebu.

Z glasbo, performansi in akcijami Let 3 naslavljajo različna družbenopolitična vprašanja. Tudi pri nas. Z golimi zadnjicami so, denimo, razburili v času prepirov med Slovenijo in Hrvaško glede Piranskega zaliva, policija jim je preprečila akcijo v času srečanja med Bushem in Putinom na Brdu pri Kranju, v kateri so želeli postaviti spomenik Babin kurac v čast ameriško-ruskemu prijateljstvu. Jim je pa v Ljubljani uspela akcija Angela Merkel sere. Postavili so spomenik, s katerim so se norčevali iz najmočnejše evropske države in njene takratne voditeljice Merklove.

Ob velikem navdušenju in podpori pa je njihova zmaga na izboru hrvaškega predstavnika za pesem Evrovizije deležna tudi zgražanja, ogorčenja. Nekateri so celo podpisovali peticijo, da bi jim preprečili odhod na Eurosong.