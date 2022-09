Goran Dragić gre naprej

Da je za tokratno evropsko prvenstvo spet oblekel reprezentančni dres, ga je bilo težko prepričati. Morda danes to obžaluje in nekaterim jim ga je žal. Že res, da se tokrat ni izšlo tako, kot smo upali, a Goran Dragić ostaja fant iz Kosez, zlati kapetan, ki je z ognjem in strastjo popeljal ekipo do pokala.

Pred njim so zdaj novi izzivi. Prijatelj in nekdanji igralec v ligi NBA Rašo Nesterović mu privošči, da bi mu s Chicago Bullsi končno uspelo priti do prstana NBA, tema njunih pogovorov pa je tudi čas, ki slej ko prej napoči pri vsakem športniku. icon-expand