Grozljivka v Dravi

Simon Jurmić in David Mlakar sta prijatelja, ki življenje jemljeta kot priložnost, da človek v njem postaja boljši in s tem dela boljši tudi svet. Sta kineziologa, njun velik del prostega časa poleg športa pa zaseda tudi filozofsko društvo Nova Akropola, kjer s somišljeniki na podlagi številnih spoznanj preteklih modrecev raziskujeta življenje in ideje s praktično filozofijo prenašata tudi v dejanja. In prav na ta majski dan, ko sta pomagala čistiti zaraščeno pobočje, se jima je ponudila priložnost, da izkoristita svoj potencial človeškosti.

Grozljivi kriki na dravskem bregu

"Imeli smo delovno akcijo podiranja oziroma spravila lesa. Ravno smo zaključevali delo, ko smo zaslišali krike," razlaga Mlakar. "S Simonom sva zagledala postavo, ki skače od vode do nabrežja in spet nazaj. Prav histerično se je slišalo. Zdelo se je, kot da nekoga rešuje. Najprej sem pomislil na psa."

"Stekla sva v avto in oddrvela do tja. Potem pa sva zagledala žensko – vrgla se je na kolena pred avto, premočena do prsi in v nama nerazumljivem jeziku nekaj kričala," zgodbo nadaljuje Jurmić.

"Skočil sem iz avta in na gladini reke Drave zagledal najprej žive barve. Ne vem, vse sorte. Medvedek, odejica, duda. Spomnim se, da sem zagledal tudi koleščke od vozička, ki so gledali iz vode. Vse je bilo obrnjeno na glavo. Niti malo nisem razmišljal. Skočil sem v reko, takrat je imela 12 stopinj. Nisem opazil. Po glavi mi je hodilo samo to, ali je še kdo notri ali ga je že odneslo naprej. Takrat je za mano skočil tudi David. To so bile sekunde. Začela sva dvigovati voziček. Ker se je napil vode, ga je bilo zelo, zelo težko dvigniti oziroma obrniti. In medtem, ko sem z roko posegal vse globje in globje, sem pod prsti začutil nekaj kompaktnega. Bila je otroška noga. Zapletena v varovalne pasove."

