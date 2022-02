Hiše za 50.000 evrov – upanje za mlade, a še veliko neznank

Namero Inštituta Back to the Village, da za mlade družine in pare postavi hiše za 50.000 evrov, pozdravljajo tako mladi kot župani nekaterih občin. A čeprav naj bi prve montažne hiše stale že letos, je nejasnosti glede projekta še veliko.

Za zdaj napovedujejo gradnjo montažnih hiš župani občin Ajdovščina, Ravne na Koroškem in Lendava. Kljub optimističnim napovedim občin, v Ajdovščini naj bi prvih sedem od načrtovanih 50. hiš stalo že letos, pa še vedno ni znano, kdo bo investitor oziroma lastnik zemljišč, na katerih bodo gradili hiše, kdo njihov proizvajalec, pa tudi, kako bo s končno ceno. Je 50.000 evrov za približno 80 kvadratnih metrov veliko montažno pasivno hišo sploh realna cena?