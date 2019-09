Igra je to, da poskušaš nezakonito prečkati Hrvaško, Slovenijo in potem Italijo, razloži prebežnik Awais. Če te policija ujame, te pretepe in te vrne nazaj v Bosno, nadaljuje. Ekipa oddaje Preverjeno je obiskala tri migrantske centre v Bihaču in Veliki Kladuši.

"V igri sem bil že petnajstkrat in jutri gremo znova nezakonito čez mejo," nam pripoveduje Ahmed iz Iraka. Pri prejšnjem poskusu mu je hrvaška policija vzela denar, telefon in nahrbtnik.