Išče se princ na črnem konju

Na Mirovnem inštitutu so opravili raziskavo in ugotovili, da sta med prvim in drugim valom kar dve tretjini parov namerno kršili prepoved gibanja, da bi lahko ohranjali stike. V zadnjem letu se je tudi zaradi ukrepov dobrih 20 odstotkov parov razšlo. Pri tradicionalni družini je le šest odstotkov vprašanih poročalo, da se je partnerski odnos poslabšal. Samske je država pri ukrepih spregledala, izpostavi sociolog, dr. Iztok Šori. "Imamo okoli 300.000 enočlanskih gospodinjstev in ti ljudje so načeloma, če so bili pridni in se držali ukrepov. že ves čas sami."

Samski so zaradi socialne izolacije primorani iskati partnerja na internetu, meni Luka Kogovšek,ustanovitelj portala Ona-on, ki ga uporablja 200.000 Slovencev. V zadnjih mesecih so beležili velik porast uporabnikov."Zdaj, ko zmenkov v živo praktično ni, so se tudi moški pripravljeni veliko več pogovarjati po spletu in nadomestilo za prvo srečanje v živo je avdiovideo zmenek po telefonu z mobilno kamero."