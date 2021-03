Ivan Zidar izgubil tožbo proti državi

Kranjsko okrožno sodišče je odločilo, da država od Ivana Zidarja lahko terja 827.000 evrov, čemur je sam s tožbo proti državi nasprotoval. Gre za denar, ki ga mora Zidar plačati zaradi oškodovanja SCT, in sicer na podlagi leta 2016 pravnomočne sodbe. Zidar je želel na sodišču v Kranju pojasnjevati, zakaj država po njegovem ni upravičena do tega denarja, a je sodišče predlog za njegovo zaslišanje zavrnilo in razsodilo v prid države.

Ali se bo Ivan Zidar na sodbo pritožil, ni znano. Kljub slabemu zdravstvenemu stanju, zaradi katerega mu ni treba na prestajanje 14-mesečne zaporne kazni, se Zidar vztrajno bori za svoje premoženje. Upnikom dolguje 16 milijonov evrov. Njegov osebni stečaj naj bi bil zaključen v začetku leta 2023. Kdo je Ivan Zidar, dolga desetletja prvi človek SCT, ki mu ni mogel nihče reči ne? icon-expand Preverjeno FOTO: POP TV