Izbiramo najboljšo slovensko pesem vseh časov!

Vprašali bodo številne slovenske glasbene kritike različnih obdobij in žanrov pa tudi številne znane in priljubljene ustvarjalce, glasbenike za njihov osebni izbor najboljših slovenskih pesmi vseh časov.

Za pokušino pa so sestavili naslednji nabor pesmi, ki se jih vedno znova omenja, ko govorimo o najboljših, nepozabnih. Katera je na vas pustila največji vtis? Katero si, morda tudi po letih in letih, še vedno popevate? Glasujte in ne zamudite oddaje Preverjeno v torek, 17. decembra, ko bodo objavili lestvico najboljših.