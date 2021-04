Izpostavljali svoja življenja in doživljali grožnje, danes premeščeni, ker so za politiko moteči

Danes je točno leto in mesec dni, odkar je prisegla vlada Janeza Janše. V tem času so v policiji kot domine padli nekateri strokovnjaki. Več kot deset menjav tistih, ki so za politiko moteči."Gre za ljudi, ki so sodelovali v kriminalističnih akcijah in izpostavljali svoja življenja, ki so jim grozili kriminalci, da jim bodo pobili družine, ugrabili otroke. A to danes za nekatere nič ne šteje," pravi nekdanji prvi kriminalist v državi Aleksander Jevšek.