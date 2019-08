Izpoved mladega dekleta iz Kočevja o strogem življenju med Jehovovimi pričami

22-letna Naomi iz Kočevja je blestela v šoli, Zoisova štipendistka, najvišji dosežki na tekmovanjih. Le teden dni pred maturo je njena mama izvedela, da ima prvega fanta in da sta že imela spolne odnose. Pri devetnajstih letih. Vrgla jo je iz hiše, vsi domači so prekinili stike z njo. Od takrat je brez doma. Pomagali so ji prijatelji in fantova družina. Zdaj živi v študentskem domu, študira farmacijo. Ker so še vedno pritiski domačih, se je odločila, da o vsem spregovori na glas. Za vse tiste, ki bi še radi izstopili iz te vere, a si ne upajo. Ko namreč izstopiš, morajo s tabo popolnoma vsi domači, prijatelji, sosedi, ki so v Jehovovih pričah, prekiniti stike. Ostaneš sam, ne veš, kje začeti.

Naomi je v pretresljivi izpovedi govorila o tem, da niso smeli praznovati rojstnih dni, ne novega leta ali drugih praznikov. Ko je enkrat oblekla kratke hlače, so prišli domov starešine na dolg pogovor. Lahko se je družila samo s tistimi, ki so bili pripadniki Jehovovih prič. Ko je pri šestnajstih letih dobila prvo simpatijo, jo je mama sredi pouka zvlekla iz učilnice in jo želela izpisati iz šole. Izobrazba pri njih ni zaželena. Ženska je podrejena moškemu. Spolni odnosi pred poroko niso dovoljeni, če se to zgodi, mlad par pred vsemi javno opomnijo - takoj se morata poročiti, tudi če sta mladoletna. Knjige niso dovoljene, izbirati moraš "prave" filme, glasbo. Imajo popoln nadzor. Kot v zaporu.

