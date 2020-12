Jani Muhič: Politiki moramo pomagati s poročanjem tako, da vidi prave težave

V včerajšnji praznični oddaji Preverjeno (ponovitev oddaje bo v soboto ob 18.00 ali pa si jo ogledate na Voyo ), ko POP TV praznuje 25 let, je bila celotna ura posvečena številnim dogodkom, oddajam, zvezdam, ki so nastali na POP TV.

Še vedno pa je najbolj čustven pri presunljivih zgodbah ljudi. Pred kratkim je bila dobrodelna dražba Vida iz Nazarij. Na dražbo je dal žogo Gorana Dragiča , da bi zbral čim več denarja za drugega Vida, ki bi z mamo ostala brez hiše. Ko je za to slišal Goran Dragič, mu je podaril dres. Vid je bil tako presenečen, tako ganjen, da je pred kamerami zajokal. Hkrati z njim pa se je zatresla brada še Janiju.

Jani Muhič, voditelj oddaje 24 ur, je na POP TV začel kot radijski novinar, ki jih je v začetku ustvarjal POP TV, kasneje so ga kot novinarja povabili na 24 ur, potem je leta 2007 vodil prvo oddajo 24 ur zvečer. Danes je voditelj 24 ur, osrednje informativne oddaje na POP TV, najbolj gledane v Sloveniji. S svojimi poudarki skuša opozoriti na težave ljudi in politiki pomagati, da vidi prava vprašanja. Zato je pomembno, o čem govorimo, kaj objavljamo.

Na POP TV se je v 25-ih letih zgodilo marsikaj, bili smo prava zakladnica oddaj, TV serij, tovarna zvezd. V posebni praznični oddaji Preverjeno, ki je v celoti posvečena pregledu spominov in dela POP TV-ja, boste doživeli predvsem vrtiljak čustev in zabave, prepletene s trdim delom, ki odlikuje vse naše sodelavce. Vse to je namreč sinonim medijske hiše POP TV.

Celoten prispevek si lahko pogledate na Voyo.