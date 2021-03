Je pitna voda v Sloveniji res varna?

Imamo toliko varovalk, da ne bo onesnaženja pitne vode, zagotavlja minister za okolje, ki poskuša v zakon spraviti novelo, da bi se tudi na vodovarstvenih območjih gradilo objekte z nevarnimi snovmi. Kako te varovalke v resnici delujejo, pa vam lahko povedo prebivalcih Deskel, ki morajo kljub vsem papirjem, da je njihova voda v redu, to nenehoma prekuhavati in ki so morali celo sami meriti strupene snovi, ko se je pojavilo onesnaženje iz tovarne, ki ima prav tako vse papirje, da onesnaženja sploh ne more biti. In ki se morajo boriti celo za to, da ne bi pili vode, ki jo črpajo kar iz Soče in je namenjena tovarnam. Več o tem danes zvečer ob 22.00 v oddaji Preverjeno.

