Dolga leta propadajoča stavba, prazna, danes pa v njej polno življenja, koncerti, predstave, predavanja ... A mladi in starejši, ki prostore uporabljajo, so se v stavbo naselili brez dovoljenja. Lastnik stavbe na Linhartovi v Ljubljani je DUTB, ki zahteva plačevanje najemnine in drugih stroškov, na to pa uporabniki ne pristajajo. Jih bo lastnica DUTB izgnala s policijo ali pa bo poskušala doseči svoje po sodni poti? Na DUTB o tem molčijo.

icon-expand Pasica Preverjeno FOTO: 24ur.com