Junaki v senci: v Planico pridejo prvi, odidejo zadnji

Je ena izmed mnogih junakov v senci, ki pred svetovnim prvenstvom v nordijskem smučanju skrbijo za brezhibno pripravljenost skakalnic. Fanfare in planiški praznik so ji bili položeni v zibelko. V ekipi teptačev je delal že njen oče, je vnukinja legendarnega Avsenikovega trobentača Franca Koširja, ki jo je že pri dveh letih in pol postavil na smuči. Ni le teptačica, ampak tudi ena izmed pogumnih izbrancev, ki se po skakalnicah in letalnici spustijo z zastavo v rokah in pri tem dosežejo tudi več kot 120 km/h.

Pred svetovnim prvenstvom v dolino pod Poncami prihaja v trdi temi, zapušča jo, ko pade mrak. Teptači so večinoma prostovoljci, ki si v svojih rednih službah vzamejo dopust, da lahko dva tedna pred največjimi prireditvami v Planici garajo po cele dneve.

Katja Kobentar: "Teden dni pred tekmo smo 'na klic', mobitele imamo ves čas pri sebi." Izvedbo planiškega praznika omogočajo kljub včasih skoraj nemogočim vremenskim razmeram: "Leta 2004 je v noči pred tekmo zapadlo pol metra snega. Delati smo začeli ob dveh ponoči. Do šestih zjutraj smo letalnico prehodili in preteptali že sedemkrat." Neumorni planiški delavci na dan naredijo več 10.000 korakov. Nagrajeni so s tem, da se kot zastavonoše spustijo z vrha mize pa do izteka skakalnice.

