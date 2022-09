'K vragu košarka, najpomembnejša je družina!'

Za ekipo oddaje Preverjeno so spregovorile žene košarkarjev, matere, njihovi otroci, prijatelji pa tudi reprezentanti, ki priznavajo, da so žene res družinsko lepilo, žene pa, da so njihovi možje povsem običajni smrtniki, ki prav tako kot vsi točijo solze, ko jim je hudo, so slabe volje, če ne dobijo dovolj spanca in cesarskega praženca, ter včasih ne prenesejo, da so žene po tekmi 'prepametne'.