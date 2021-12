Po 20 mesecih boste težko našli kakšno mojo neustrezno izjavo, pravi nekdanji vladni govorec, ki je danes zadolžen za logistični del množičnega cepljenja. Razburjal in delil je javnost z izjavami ter retoriko, ki so jo nekateri dojemali zelo kritično in jo imeli celo za vojaško. Jelko Kacin – eden tistih, ki jih v iztekajočem letu nismo preslišali v boju proti novemu koronavirusu.

