Kaj danes delajo nekoč znani politiki?

Violeta Tomić je bila eden najbolj prepoznavnih obrazov Levice. Dva mandata je bila njihova poslanka vse do lanskega maja, ko je zaradi zamer in nesoglasij pretrgala vse stike in odkorakala iz stranke, ki jo je pomagala postaviti na noge. Zdaj je po letih redne službe spet prekarka in po letih premora spet na gledališkem odru. "Igram v predstavi Obračun. Premiera je bila 22. januarja, na moj 60. rojstni dan. Bilo je čudovito. Mislim, lepšega rojstnega dneva še nisem praznovala," pripoveduje za Preverjeno. Pravi, da se vrniti v gledališče sicer zveni lepo, a da ni tako preprosto, kot se zdi. "Vrniti se v neko gledališče, v varno zavetje službe za nedoločen čas ... Jaz tega seveda nimam, sem se namreč vrnila med prekarce. Biti prekar pri 60. letih je pa zelo velik pritisk. Živeti od prodane vstopnice, od tega pokriti najemnine za dvorano, reklame, plakate, tehniko in vse, kar spada zraven tega, je ... Huh, hudo."

Jerca Korče je bila ob izvolitvi z 28. leti najmlajša takrat izvoljena poslanka. Bila je podpredsednica Liste Marjana Šarca in namestnica vodje poslanske skupine. Danes je vodja mladinskega centra v Idriji. "Sigurno bi se zlagala, če bi rekla, da nismo pričakovali, da bodo ljudje prepoznali, kaj smo v Listi Marjana Šarca počeli in kakšno politiko smo zastopali. Zadeve so se razpletle drugače in potem človek pač obrne nov list, gre naprej in išče nov prostor pod soncem." Leto dni kasneje Jerca Korče pripoveduje, da prehod zanjo ni bil težak: "Ker se mi zdi, da sem ostala Jerca v politiki in sem Jerca še danes. Absolutno sem v tem času zrasla kot človek, ker sem dobila nove izkušnje, nisem se pa spremenila ... Ali pa da bi mi bil to težek prehod iti iz reklcev in visokih pet v superge in trenerko ter delati nekaj povsem drugega."

Igor Zorčič, nekdanji vodja poslanske skupine SMC in prvi opozicijski predsednik državnega zbora, je danes odvetnik, torej se je vrnil k poklicu, ki ga je opravljal, preden je vstopil v politiko. Ali ga politika še privlači? "Glejte, jaz politiko spremljam, ampak danes sem v zasebnem sektorju in preskakovanje v politiko in nazaj ni preprosto." S svojo listo je še aktiven v lokalni politiki v občinskem svetu. "Veste, v politiki ni vse odvisno od enega človeka. Zagotovo so bile kakšne stvari, s katerimi se tudi sam nisem strinjal, pa sem bil vpleten, včasih tudi zanje odgovoren, ampak če potegnem črto, moram reči, da imam čisto vest, vedno sem delal v žaru nekega mladega politika, ki si želi spremeniti stvari na bolje."

Marko Bandelli je začel v lokalni politiki, nato sedel na ministrski stolček, lani je državni zbor zapustil še kot poslanec. Zdaj je direktor v enem od svojih podjetij in prokurist v nekaj drugih. "Delam tisto, kar sem delal pred 10 leti." Je edini od naših treh sogovornikov, ki aktivno dela na vrnitvi v državno politiko, a ne s svojo nekdanjo Stranko Alenke Bratušek ali pa z Gibanjem svoboda, ki je SAB priključilo: "Meni je zelo žal. Jaz sem bil na zadnjem svetu stranke zelo proti temu in sem tudi jasno povedal vsem. Seveda sem na začetku 'držal štango', če tako rečem. To ni bila združitev, to je bil prevzem."

In kaj bi naši sogovorniki svetovali prijateljem? Politika: DA ali NE? Nocoj v oddaji Preverjeno na POP TV in VOYO.