Kaj je in kaj ni primerno darilo za učitelje in vzgojitelje?

Konec šolskega leta je tudi čas obdarovanja učiteljev in vzgojiteljev. In če so bila nekoč običajna darila šopki rož in morda kakšna steklenica dobrega vina, danes nekateri starši pošteno pretiravajo. Z absurdno dragimi darili pa spravljajo v zadrego tako učitelje, kot tudi tiste starše, ki si tega ne morejo privoščiti.

