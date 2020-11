Kaj se je zgodilo z lastnico kozmetičnega salona, potem ko je sama protestirala?

"Je bil en petek popoldne, po stanovanju sem iskala en karton, kamor bom nekaj napisala, da povem svoje, ker bruhanje negative po internetu ni moj način. Je bilo rečeno samo, da bodo prispevki preloženi, za obdobje dveh let, takrat pa moram reči, da mi je zavrelo. Sem se postavila na Trg republike in sem tam stala, hitro so prišli policisti. Identificirali so me, nekaj so se po voki-tokijih pogovarjali, ali me zdaj kaznujejo ali ne, so rekli, v redu, pustite jo, da tam stoji in pol sem tam stala, večina ljudi, ki je šla mimo, me tudi pogledala ni," je opisala Urška Božič.

Poplava dela na črno

Potem so se začeli valiti odzivi po spletu. Kmalu zatem se je država odločila, da bodo odpisali prispevke vsem s. p.-jem. A Urška in njen mož, tudi z lastnim podjetjem, sta morala dejavnost zapreti. Poleti sta spet začela delati, zdaj je država znova zaprla vse dejavnosti.

Urška: "Pri nas vse, kar so naredili, je samo to, da je poplava dela na črno, mislim, da bi veliko boljše pogoje lahko zagotavljali, če bi delali v salonu po nekih strogih predpisih. Zdaj, ko se dela po garažah, dnevnih sobah, je veliko večja možnost prenosa virusa."

Podobno pripoveduje tudiKristijan Petek iz styling frizerske hiše v Celju. 20 ljudi ima na čakanju. Kot vodja Sekcije frizerjev pri Obrtni zbornici za celjsko regijo poudari, da jih moti predvsem to, da ni nikakršnega kompromisa, ki bi ga lahko sklenili z vlado. Da se po čudnem ključu odločajo, katera panoga bo delala in katera ne.

Kristijan Petek: "Lahko rečem, da v vseh obrobnih državah in tudi širše frizerski saloni delujejo, seveda s sanitarnimi ukrepi razkuževalnimi in tako naprej, kar absolutno mora biti."Prav te dni je Kristijan dobil podatke za celjsko regijo – zaradi covida je s poslovanjem prenehalo 438 gospodarskih subjektov, od tega je bilo 10 frizerskih ali frizersko-kozmetičnih salonov.



Daleč najbolj na udaru, sploh po številu zaposlenih in že zaprtih lokalih, je gostinstvo.GostinecBlaž Cvarz več kot 200-letno tradicijo gostinstva v družini, na tej lokaciji 100-letno, sam je peta generacija.Je predsednik Sekcije pri Obrtni zbornici Slovenije za gostinstvo in turizem. Zaskrbljen pove - od aprila do danes je na področju gostinstva brez zaposlitve ostalo 6400 ljudi, če bi dodali še ostale panoge v turizmu, je skupno brez zaposlitve že 9600 ljudi.

Medtem ko pomoč države v Avstriji dobijo vsi, ki so zaprti, so pri nas pogoji, veliko je administrativnih nejasnosti, sami bi morali zaposlenim pokriti 40 % plače.

"Osnutek pomoči, kot smo ga pred nekaj urami prvič videli, kaže, da ne bomo mogli obdržati zaposlenih,"pove Cvar.

Ocenjujejo, da bi bilo lahko v naslednjih tednih, mesecih 20.000 brezposelnih v gostinstvu. Med njimi je že 30 zaposlenih lokala Kucha.

Po spletu je zaokrožilo pismo slovesa - zaprtje lokala Kuča v Ljubljani: "Žal vam moram sporočiti, da se bistro Kucha ne bo več odprl. Ne Bežigrad ne Arkade. Drugi lockdown je zabil žebelj v krsto. Se opravičujem za tišino in neodpisovanje v zadnjih treh tednih, ampak v viharju bankrota ni lahko najti zavetje."

Trije prijatelji so skušali ponuditi drugačno hrano, nepredelano, okusno, skoraj izključno vegansko. V kateri bi uživali vsi. Začeli so z bistrojem, dodali so svoje izdelke, skušali so zgraditi blagovno znamko. Vse bolj jim je uspevalo. Marec 2020 je obrnil njihovo zgodbo drugam.

Alenka Peterlinje ravno prejšnji mesec odprla svoj s. p.v Dolenjskih Toplicah. Do spomladanskega prvega zaprtja je imela redno zaposlitev 10 let, zaradi koronavirusa jo je izgubila. Prejšnji mesec ji je potekla pomoč Zavoda za zaposlovanje. Opremo je imela že od prej, zaposlitve ni bilo, zato je morala začeti delati. Oktober je poslovno cvetel. Zdaj studio sameva.

"Zanimivo je, da se ravno v tem času povečuje povpraševanje po družinskem portretiranju, k meni prihajajo stranke iz vse Slovenije, različnih krajev in občin, ki pa zdaj zaradi omejitev NIJZ ne morejo priti."

In ker je s. p. odprla šele prejšnji mesec, ni med prejemniki državne pomoči.

Nocoj bomo v oddaji Preverjeno s pomočjo številnih zgodb pokazali, kaj se trenutno dogaja z obrtniki, podjetniki, ki počasi obupujejo. In kako lahko morda najdete neko pozitivno zgodbo tudi zase.