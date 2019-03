Kaj še razkriva primer odrezane roke?

In menda so mu najeli kredit tudi starši nesrečne Sare iz Žalca, ki je umrla pod njegovim strelom, ko naj bi čistil orožje. Do danes policijska preiskava še ni zaključena, ker ni jasno ali je šlo za nesrečo ali za skrbno načrtovan dogodek Sebastiana Colariča, ki se je pozneje preimenoval v Sebastiena Abramova . Naš vir še razkriva, da je vedno nosil s seboj orožje, da se je izdajal za kriminalista, čeprav je menda zaključil le osnovno šolo. Na ulici se je govorilo, da je bil policijski ovaduh, da se je ves čas hvalil, da ima veze na policiji.

Prav tako je bila pri več zavarovalnicah zavarovana Julija - v primeru odrezane roke bi dobila 1,3 milijona evrov, zdaj, ko so ji roko rešili, bi dobila 400.000 evrov. Morda je prav zato dajala roko v zamrzovalnik, da bi odmrla? Predčasno je zapustila bolnišnico, da je skupaj s Sebastianom in njegovo mamo vložila zahtevek za zavarovalnino. Potem so sledili klici tudi po petkrat na dan, kdaj bo izplačilo.

V Mariboru hoteli umoriti svojo zaposleno, da bi prišli do visoke zavarovalnine

Neverjetna zgodba, neverjetni zapleti, neverjetna dejanja. Neverjetno – da se je podobno pri nas že zgodilo. V Mariboru. Čeprav je od tega že devet let, primer na sodišču poteka še danes. Trije mladeniči so začeli tako, da so iskali ženske po socialnem omrežju. Eden izmed njih je potem imel z njimi spolne odnose, jih posnel in jih izsiljeval za plačilo odškodnine.

K sreči nekatere to prijavijo policiji. In ko je policija to preiskovala, eden izmed njih izda še bolj neverjetno zgodbo. Prav ti isti trije mladeniči leta 2010 v svojem podjetju zaposlijo mlado dekle. Dogovorili so se, da bodo zaposlili šibko, nemočno dekle, da bi jo takoj naslednji dan po zaposlitvi visoko zavarovali, nato bi jo čez en teden umorili. Dobili bi 1.200.000 evrov.