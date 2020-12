Kaj se zgodi, ko jagenjčki obmolknejo

Pred časom smo v oddaji Preverjenoobjavili simpatično zgodbo, glavni junak pa je bil prašič. Čisto običajen pujs, kot jih lahko srečaš kjerkoli na podeželju. Ta pujs pa je bil domača žival. Živel je v hiši, njegova skrbnica pa mu je dala ime Artur.

Artur je bil, kot nam je pripovedovala, izjemno učljiv pujs, zelo podobno kot pes. Takoj se je socializiral, ugotovil, kje in kaj je dovoljeno in kaj je prepovedano. Bil je izjemno čista žival, ob dežju se mu kar ni dalo na sprehod. Zelo rad se je učil trikov in se igral, imel je svoje igračke in kot je dejala skrbnica: "Takoj ko se zjutraj zbudi, bi že delal vaje."

Arturja sem se spomnila pred meseci, ko sem gledala posnetke ljubkih majhnih prašičkov. Od blizu je bila to slika nekaj tednov starih živali, ki se nekoliko zaskrbljeno in prestrašeno skušajo znajti v gneči. Če pa si pogledal celo sliko, si videl, da gre za tisoče in tisoče prašičkov, ki jih z bagerji, še žive, rinejo v izkopane jame, padali so v množicah. Kot da niso živa bitja, in to zelo inteligentna bitja, ki čutijo strah in bolečino.

To je bil tisti odločilni, en prizor preveč. Odločila sem se, da mesa ne bom več jedla. Oziroma, da sem povsem natančna in poštena, ne jem mesa kopenskih živali, ribe pa še vedno. Ampak se trudim. Ob tem, da sem vse življenje res velika ljubiteljica mesa in mesnih izdelkov. Ampak, če je odločitev zaradi etičnih razlogov, potem ni težka

V oddaji smo večkrat govorili o trpljenju živali. Spomnim se telička, prišel je nekje s Poljske, tak revček, bolan, morda je bil že prej bolan, morda je zbolel med prevozom. Kmet, ki nas je poklical, je potarnal, takšni pridejo k nam, potem pa moram plačevati še za veterinarja, da ga zdravi z antibiotiki, preden bo šel v zakol. Samo predstavljamo si lahko, kaj je ta teliček preživljal na tisoče kilometrov dolgi poti, z visoko vročino, oslabel in nemočen.

Pred leti so se na nas obrnili kmetje s Koroške, rejci živali za zakol. Zdelo pa se jim je grozno, da pridejo po živali s tovornjaki sredi noči, jih tuleče in jokajoče od groze vlečejo iz toplih hlevov in nalagajo na kamione. Da bi šlo tudi drugače morda.

V tem je bistvo.