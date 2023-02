Kajuhova vrstnica, ki pri 100 letih še vedno brezhibno recitira njegove pesmi

Na proslavi ob koncu 2. svetovne vojne je v Slovenskem narodnem gledališču v Mariboru prvič odmevala Kajuhova pesem, deklamirala jo je prav Nada Tarman. Skoraj 80 let kasneje je za oddajo Preverjeno, tako kot tistega 3. junija 1945, ponovno recitirala najbolj znane verze pesmi Materi padlega partizana: "Lepo je, veš, mama, lepo je živeti, toda, za kar sem umrl, bi hotel še enkrat umreti!" Bistro, jasno, pronicljivo in iskrivo. Z žarom in življenjsko energijo, ki ju ne bi pripisali gospe, ki bo 2. aprila dopolnila že 101 leto.