Kako je s šolami in podjetniki v Avstriji?

"Mi imamo v šoli varstvo in šole se odprejo z 18. januarjem. Ta podatek drži, ker sem dobil danes to sporočilo iz šole," pripoveduje Branko iz Celovca.

Mlajši otroci so imeli pouk ves čas do božiča, ostali imajo v šoli možnost varstva in tam potem opravljajo pouk na daljavo. To je omogočeno otrokom, katerih staršev ni doma, in tistim, ki doma nimajo računalniške opreme. Potem lahko pridejo otroci v šolo.

V slovenski dvojezični gimnaziji nam ravnateljica Zalka Kuchling pove, da so tudi pri njih v šoli vsak dan otroci: "Dobijo tudi pomoč in razlago učiteljev, če kaj potrebujejo."

Tukaj so šole prvič sicer zaprli 4. novembra, a samo za dijake na višji stopnji, torej stare nad 14 let, ki vse do danes opravljajo pouk na daljavo. Vsi ostali so po kratkem predahu pouk obiskovali vse do božiča. Prav tako so se 14 dni pred božičem vrnili v šole vsi maturanti.

Pred božičem je bil za vrnitev v šole predviden 7. januar, a so kmalu, še pred prazniki ta datum spremenili. Mlajši naj bi se vrnili 18. januarja, starejši 24. januarja. "Načrtujemo za 14 dni in potem to drži, nato pa se spet spremeni situacija. Važno nam je, da so 'ta mali' čim prej spet v šoli," pravi ravnateljica.

Do 24. januarja so podaljšali tudi ukrepe za zaprtje trgovin, restavracij in raznih storitev. Na Slovenski gospodarski zvezi pojasnijo, da je bilo največ sprememb med prazniki. Od polovice novembra do 7. decembra je bili drugo popolno zaprtje, pred božičem je bilo za dva tedna vse odprto. Tako so se lažje pripravili na tretji 'lockdown'.

Gostišča so zaprta že vse od začetka novembra, a prav vsa so prejela visoko finančno podporo, in sicer 80 odstotkov lanskega prihodka. Nekaj manj so dobile tudi trgovine, od 20 do 60 odstotkov povračila. Gre za nepovratna sredstva, ki niso odvisna od tega, kakšen bo letošnji zaslužek. Izpolnijo le eno vlogo, da je čim manj birokracije.

Največje število novih okužb so imeli v Avstriji okoli desetega novembra, okoli 9500 na dan. Od takrat naprej število okužb ves čas pada, zdaj imajo že dlje časa med 2000 in 2500 novih okužb dnevno, kar je podobno kot v Sloveniji – a razlika je v tem, da ima Avstrija štirikrat več prebivalcev.