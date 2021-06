Kako na počitnice v tujino?

Večina evropskih držav se je že odprla za turiste, druge bodo to storile v kratkem. Digitalne prepustnice s potrdilom o cepljenju, prebolelosti ali PCR-testom so že uvedle Grčija, Hrvaška, Danska, Češka, Nemčija in Bolgarija, vse več pa jih zahteva tudi izpolnjen obrazec o predhodni prijavi o vstopu v državo. Ponekod, na primer v Grčiji, pa so poleg tega uvedli še naključno dodatno testiranje potnikov.

