Doživeti več let in hkrati ostati zdrav – le kdo si ne želi tega. Z vprašanjem, kako upočasniti staranje, se na Zavodu za transfuzijsko medicino med prvimi na svetu ukvarja posebna raziskovalna skupina, ki je glede tega že prišla do nekaterih pomembnih odkritij.

Preverjeno nocoj ob 22:30 na POP TV in VOYO.