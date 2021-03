Kakšen človek je novi minister za zdravje Janez Poklukar?

"Meni se kar smilijo zaposleni na ministrstvu za zdravje, ker pri njem ni delovnika od sedmih do treh. On pričakuje, da mu odgovarjaš na e-pošto tudi ob desetih zvečer ali ob dvanajstih," pravi o novem ministru za zdravje njegov nekdanji sodelavec zdravnik. Kdo je Janez Poklukar, kaj pravijo o njem njegova žena, tisti, ki so z njim delali ali ga poznajo iz domačega okolja?

Janez Poklukar je deloholik, spi od štiri do šest ur na dan, in človek, ki ga ženejo izzivi. Nekaterim je bilo žal, ko je šel iz jeseniške bolnišnice, kot je marsikomu tudi zdaj, ko je, potem ko je začel postavljati stvari na pravo mesto, po letu in pol direktorovanja zapustil ljubljanski UKC. Pravi, da ga politika ne zanima. Direktor jeseniške bolnišnice je postal v času vladeAlenke Bratušek, generalni direktor UKC Ljubljana v času vladeMarjana Šarca, doslej najzahtevnejšo funkcijo pa je sprejel v času vlade Janeza Janše. Napoveduje vzdržno in dostopno javno zdravstvo.