Ko se bodo ljudje manj vozili z letali, manj prali avtomobile in manj zalivali zelenice, takrat bomo reševali probleme podnebnih sprememb in okolja, razmišljajo kmeti. Poudarjajo, da so varuhi narave, a hkrati zahtevajo zmanjšanje Nature 2000. Nasprotujejo tudi predlogom glede zaščite živali, med drugim kameram v klavnicah.