Katera dieta zares deluje?

Naši sogovorniki, ki so pred leti hujšali z različnimi dietami, pripovedujejo, kako so se obnesle. Pisatelj, prevajalec in komik Boštjan Gorenc - Pižama je vseh 30 kilogramov dobil nazaj. Tudi sami smo večkrat poskusili hujšati. Preverjali smo, koliko časa je treba goniti kolo, da oddelaš eno vrstico čokolade. Ponovoletno obdobje je tudi čas najrazličnejših čiščenj telesa. Koliko ima to zares smisel?