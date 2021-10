Katera vzgoja je najboljša?

Avtoritarna vzgoja, ki temelji na represivnih posledicah, je bila v družbi prisotna desetletja. Kot odgovor na grobo in strogo vzgojo je nastala permisivna vzgoja, ko starši otroku vse dovolijo, brez omejitev. Oba stebra vzgoje izvirata iz strahu, pojasni docentka psihologije Andreja Poljanec z Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani. "Starševstvo je vedno prežeto z veliko strahu, zato imamo na eni strani spektra permisivno vzgojo, ko se starši bojijo svojih otrok in se bojijo postavljati pravila ter jih občutek nemoči drži stran od otrok, zato se ne vključujejo v odnos, na drugem koncu istega spektra strahu pa imamo avtoritarno, represivno vzgojo.''

V sodobnem času se kot optimalna vzgoja izpostavlja čustvena oziroma rahločutna vzgoja. Sočutno starševstvo je vzgoja s pristnim stikom, razloži Janja Urbančič, svetovalka za sočutno starševstvo in osebno rast. ''Sočutno starševstvo je zelo usmerjeno v otrokove potrebe, kar ni isto kot njegove želje. To moramo dobro razlikovati.'' Pri vzgoji imajo priložnost za osebno rast tako starši kot otroci. Potencial je na obeh straneh.

Sočutno starševstvo je usmerjeno tudi v prepoznavanje lastnih travm iz otroštva, da bi lahko tokrat pri vzgoji storili drugače, bolje. Družinski terapevti. kot je Alenka Lanz. lahko pri tem pomagajo – tudi tistim, ki se denimo ne znajo opravičiti in krivdo vedno iščejo drugje: ''Pri teh starših je vedno izziv, kako jih na mehek ampak odločen, spoštljiv način peljati nazaj v otroštvo, da bodo lahko začutili tisto stisko, ki so jo doživljali kot otroci, ko so ostali sami in so vedeli, da se jim dogaja krivica. Potem dobijo globok uvid v otroka, in ker se zmehčajo v sebi, se lahko zmehčajo v odnosu do otroka.''