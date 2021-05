Kdo bo sploh še delal v turizmu?

Po podatkih Sindikata delavcev gostinstva in turizma je samo lani v tej branži delo izgubilo več kot 14.000 ljudi, skoraj 12 odstotkov vseh brezposelnih. Prenehalo je delovati 1300 obratov za strežbo hrane in pijače in 1700 nastanitvenih objektov. Vendar se bosta turizem in gostinstvo slej ko prej spet postavila na noge, vprašanje pa je, kdo bo sploh še delal v tej branži, saj je kadrov že prej tako primanjkovalo, da so jih morali delodajalci uvažati celo iz tujine.