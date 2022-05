Dokler bomo ženskam gledali v čevlje, jih bomo gledali tudi v maternice ali reproduktivne organe, pravi zgodovinarka Manca G. Renko. Za nekatere je politika še vedno tradicionalno moško polje, ženske v njem pa so grožnja. To je pokazala zgodba z rdečimi čevlji, zaradi katerih se je na predsednico Državnega zbora Urško Klakočar Zupančič usul plaz žaljivk, deležna je bila šovinizma in seksizma.

