Ker ni prišel do zdravnika, jemal kar ženina zdravila

Na eni strani na tisoče ljudi brez osebnega zdravnika, po zadnjih podatkih je takih 131.000 zavarovanih oseb, na drugi družinski zdravniki, ki poudarjajo, da so preobremenjeni, premalo nagrajeni, ukrepi tistih, ki imajo škarje in platno v rokah, pa nepravi in prepozni. Družinskih zdravnikov pri nas kronično primanjkuje, stanje pa se še poslabšuje.

Pravica do osebnega zdravnika izhaja iz obveznega zavarovanja in nekateri so prepričani, da bi lahko tisti, ki do njega ne pridejo v bližini svojega kraja, celo tožili državo.