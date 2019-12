Kje so smrtonosni odseki na slovenskih cestah?

Inštruktor varne vožnje Brane Legan je izpostavil, da ima vozišče na tem delu določeno posebnost, zato je hitrost omejena na 80 kilometrov na uro: "Vozišče, ki je na utrjenem delu, je povezano z nadvozom in zelo pogosto se zgodi, da zadnja kolesa, ko izgubijo stik, rahlo zdrsnejo in lahko pride do zdrsa vozila, kar je odvisno od pnevmatik in podvozja avtomobila."

Na PU Ljubljana smo izvedeli, da je bila na omenjenem odseku že isti dan, le nekaj ur pred tragično prometno nesrečo tovornjaka, obravnavana manjša prometna nesreča. V oddaji Preverjeno nocoj ob 21.45 raziskujemo, kje so smrtonosni odseki na naših cestah.