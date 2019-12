Ni kriv, je razsodilo mariborsko sodišče v primeru Dejana Skrta, ki so ga nekaj let iskali celo s pomočjo Interpola in ki je januarja letos zaradi tega pristal v indonezijskem zaporu. Sodba sicer še ni pravnomočna, za oddajo Preverjeno pa je Skrt razkril, kaj se je dogajalo v letih, ko sta ga iskala sodišče in Interpol in je kljub mednarodni tiralici potoval po Aziji.

Celoten prispevek si poglejte na Voyo.