Kljub povprečnim dohodkom komaj shajajo v času podražitev

Junija smo nakupili košarico naključno izbranih živil: kruh, solata, mleko, jajca, kvas in še nekaj drugih, septembra smo nakup ponovili. Povsem enaka živila so stala okoli 10 odstotkov več. Na splošno so se cene dvignile za 11 odstotkov, plače v povprečju v istem času za štiri odstotke.

Lahko pa spreten potrošnik, če ima nekaj več časa in volje, precej prihrani pri popustih, akcijah, kuponih. Profesor z ekonomske fakultete, ki so mu različne pike in akcije že od otroštva nekakšen hobi, celo pravi, da lahko v enem letu tako prihraniš 1500 evrov.

