V službi zdravniki, v prostem času pisatelji. In to zelo uspešni. Trije zdravniki – imunolog Alojz Ihan, infektolog in pediater Marko Pokorn ter specializant infektologije David Zupančič – dokazujejo, da so lahko tudi zdravniki pisateljske zvezde, covid-19 pa tema za uspešnice, kljub temu, da bi pričakovali, da o tem res ne želimo več govoriti ali brati.