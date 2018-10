Ko dobite osebno pismo, da ste zadeli na tisoče evrov

To je eden izmed oglasov domnnevnih jasnovidk, ki ponujajo različne nasvete, vedno pa bogate nagrade. Pri magični številki 118 gre seveda samo za preprosto matematiko, preizkusili smo sami, od obljubljenih nagrad ni bilo nič, na koncu smo bili ob 40 evrov.

Gre za enega izmed načinov, kako neposredno pridobiti kupce za različne storitve ali izdelke. Pogosta so tudi pisma, vedno naslovljena osebno na posameznika, z obljubami o visokih denarnih dobitkih ali pa povabila na brezplačne izlete, kjer poleg prevoza in kosila dobite tudi večurno predavanje o izdelkih, ki jih prodajajo. Kot smo preverili sami, nihče nikogar seveda ne sili, da naj kaj kupi, med izdelki pa so tudi takšni po 600 evrov in več.

Gre za neposredno nagovarjanje potrošnikov, ki očitno, kot pravi strokovnjak za to področje, Aleš Lisac, deluje. Pri tem namreč izrabljajo tri stvari, računajo na naš pohlep, na strah, da morda pa je vendarle kaj na tem in bom na izgubi, če ne odgovorim, pa seveda tudi radovednost.

Preverili smo tudi, kaj o tem pravi zakonodaja, kaj meni inšpekcija ... In za vsak slučaj vplačali loto številke, ki smo jih dobili od ene izmed jasnovidk ...