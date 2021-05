Ko se zalomi pri nakupu stanovanja

Kupovati rabljena stanovanja je vedno tvegano, saj številna sploh nimajo potrebne dokumentacije. Nekoč se je namreč gradilo precej po domače, mnogi pa so kasneje brez urejenih papirjev prizidali še razne garaže, prizidke, mansarde. Zato je velik del nepremičnin brez uporabnega, nekatere pa celo brez veljavnega gradbenega dovoljenja.

Zaradi zaostrene zakonodaje pred nekaj leti za kupca to lahko postane problem. Ne samo zato, ker bi ob obisku inšpekcije nekateri morali tak objekt celo spraviti v prvotno stanje, torej porušiti vse, kar je bilo dograjeno, temveč ker brez uporabnega dovoljenja banke ne odobrijo več hipotekarnega kredita. Kupcev za takšne nepremičnine sicer ne manjka, ker so cenejša, vendar morajo plačati z gotovino.

Ker so lahko preverjanja ali ima neka nepremičnina v resnici vso dokumentacijo in postopki, ki so potrebni, da se ta uredi, precej zapleteni, se večina pri nakupu ali prodaji odloči za posrednika – nepremičninsko agencijo. Zaplete pa se lahko tudi tukaj, saj lahko agencije izkoristijo neznanje kupca, da bi čim hitreje izpeljali prodajo, kupcu pa nato ostane le še sodišče. Nepremičninska zbornica je sicer že uvedla certifikat zaupanja in kar sama vsako leto preverja agencije, ki se zanj odločijo.