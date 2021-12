Ko vam ni treba skrbeti zaradi visokih računov

Prebivalci Jesenic od župana zahtevajo, da preveri, ali so njihovi astronomski računi za ogrevanje in vodo zares upravičeni. Prepričani so namreč, da je njihov edini koncesionar izkoristil trenutne podražitve. Čedalje več je tudi takšnih, ki tako visokih položnic preprosto ne bodo mogli plačati.

Na Jesenicah pa je tudi blok, v katerem stanovalce položnice ne skrbijo več, saj so že pred leti postali prvi blok s toplotno črpalko v Sloveniji, nedavno pa so na svojo streho, postavili še svojo sončno elektrarno. Niso več edini, takšnih samooskrbnih skupnosti je namreč povsod po Sloveniji čedalje več. icon-expand Pasica Preverjeno 2021 FOTO: POP TV